Incendio al passo del Bocco: fiamme domate, restano da tagliare alberi pericolanti prima di riaprire la strada

L’incendio che ha interessato le alture del passo del Bocco nelle ultime ore è stato definitivamente spento.

La situazione è attualmente sotto controllo e i pompieri sono impegnati nelle operazioni di bonifica dell’area. Tuttavia, la strada di accesso al passo resta chiusa, per consentire l’intervento delle squadre di emergenza incaricate del taglio di alberi pericolanti che rappresentano ancora un rischio per la sicurezza dei viaggiatori. La viabilità alternativa per il Parmense si svolge ancora attraverso i passi del Tomarlo e di Cento Croci.

Si raccomanda ai cittadini di non avvicinarsi alla zona e di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali per conoscere la riapertura della viabilità.

