Incendi boschivi: Montemarcello, Canadair in azione. Finita l'emergenza al Passo del Bocco

Un vasto incendio boschivo è scoppiato nel pomeriggio nel territorio di Montemarcello, nel comune di Ameglia (La Spezia). Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, supportati da mezzi aerei, tra cui un canadair impegnato nelle operazioni di spegnimento. Secondo quanto comunicato dalla Regione Liguria, non risultano abitazioni minacciate dalle fiamme.

Nel frattempo, è stato definitivamente domato il rogo divampato due giorni fa nella zona del Passo del Bocco, nel comune di Mezzanego (Genova), alle spalle di Chiavari. Per contenere e domare l’incendio, si sono alternate sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e numerosi volontari antincendio provenienti da diversi comuni della regione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.