Inaugurata Rapalloonia 2025 e riaperto il Castello sul mare dopo il restauro

RAPALLO - Si è conclusa con straordinario successo la giornata inaugurale di Rapalloonia 2025, che ha segnato un momento storico per la città con la riapertura del Castello sul mare dopo l'accurato restauro e l'avvio della cinquantesima edizione della storica manifestazione dedicata ai cartoonist.





L'evento di ieri, sabato 27 settembre, ha visto una partecipazione eccezionale del pubblico che ha affollato sia il Castello sul mare per visitare la mostra dedicata al manga giapponese, sia Villa Queirolo dove si sono svolti i tradizionali laboratori con oltre 50 autori presenti.





La mostra, incentrata sul rapporto tra Italia e Giappone attraverso il fumetto, presenta 100 tavole originali manga nelle storiche sale del Castello, con opere di maestri come Sergio Toppi e Leiji Matsumoto. Nelle antiche prigioni sono stati allestiti spazi per la proiezione di film e cortometraggi animati.





Particolare successo ha riscosso la presenza di Yoshiko Watanabe, madrina dell'evento e storica collaboratrice di Osamu Tezuka, che ha incontrato numerosi appassionati e visitatori.





"Vedere il nostro Castello tornare a vivere con una partecipazione così calorosa del pubblico è stata un'emozione indescrivibile", dichiara il Sindaco Elisabetta Ricci "La collaborazione con gli organizzatori di Rapalloonia ha permesso di coniugare la valorizzazione del nostro patrimonio storico con un evento culturale di rilevanza nazionale."





La mostra rimarrà visitabile fino al 5 ottobre.





