In attesa di ItaliaViva, Marco Bucci incassa la stima di Calenda

di Marco Innocenti

Il segretario di Azione strizza l'occhio al sindaco di Genova: "Ha fatto un buon lavoro e non è iscritto a nessun partito"

"La politica è prima di tutto pragmatismo”. La 'spiegazione' arriva da Carlo Calenda, ospite di Lucia Annunziata a "Mezz'ora in +" su Rai 3. Nel corso della trasmissione, poi, il neo eletto segretario di Azione, ha avuto modo di esprimere il proprio apprezzamento per quello che ha definito "un buon lavoro" del sindaco di Genova Marco Bucci "che - ha ricordato Calenda - non è iscritto a nessun partito".

"Ci sono comuni in cui avremo il nostro candidato - ha detto Calenda - Ci sono comuni in cui andremo con grande convinzione col centrosinistra ma ci sono comuni in cui ci sono bravi amministratori di destra, che non sono persone di partito. Penso a Genova, ad esempio, e lì una riflessione la stiamo facendo. Io non posso mettere il nostro simbolo accanto a quello di Fratelli d'Italia perchè abbiamo valori diversi. Però merita una riflessione: Bucci è stato un bravissimo sindaco, ha avuto il problema del ponte e l'ha risolto bene e lo si può sostenere con un'indicazione di voto. Nei casi in cui hai un buon sindaco, questo prevale su ogni altra considerazione".

In attesa di capire cosa deciderà di fare ItaliaViva in vista delle prossime comunali in programma in primavera sotto la Lanterna, insomma, il primo cittadino di Genova incassa i complimenti del fondatore di Azione, non certo nuovo ad affermazioni capaci di sparigliare le carte della politica.

[video da profilo Twitter "Mezz'ora in +"]