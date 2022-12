Impianti sportivi, il Consiglio di Stato sblocca la concessione di Valletta Cambiaso a Genova

Una sentenza del Consiglio di Stato sblocca la concessione comunale dell'impianto sportivo di Valletta Cambiaso a Genova, circolo tennistico noto come sede dell'Aon Open Challenger. I giudici amministrativi d'appello, accogliendo il ricorso delle società Cristoforo Colombo Beach Club e Amaras, hanno stabilito di riformare la sentenza del Tar Liguria del 2021 nella parte in cui aveva accolto l'impugnazione di A.S.D. Valletta Cambiaso, mentre ne hanno confermato la parte in cui in primo grado era stata annullata l'ammissione alla gara della stessa A.S.D. Valletta Cambiaso. Il Consiglio di Stato ha confermato inoltre la legittimità della procedura indetta dal Comune di Genova per l'affidamento della concessione dell'impianto sportivo Valletta Cambiaso - Ex Eni, che si trova a Genova, in via Ricci 1, la parte nord di un più ampio compendio di proprietà comunale, originariamente unitario, ma da tempo suddiviso in due strutture separate, tra loro confinanti. La parte nord dell'impianto era stata in precedenza assegnata in concessione dal Comune a Shell Italiana dal 1962 e, poi, ai suoi aventi causa (dapprima IP e poi il Gruppo Eni) per oltre 50 anni e, nel novembre 2019, è rientrata nella disponibilità dell'amministrazione comunale a seguito dell'anticipata risoluzione della concessione.

Il Comune di Genova aveva attivato una procedura a evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della struttura, disponendo, nel frattempo, l'assegnazione diretta provvisoria dell'impianto al suo precedente detentore - A.S.D. Valletta Cambiaso - dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e poi prorogata. Alla gara per l'affidamento della concessione del compendio ha preso parte, tra gli altri partecipanti, Cristoforo Colombo Beach Club s.s.d. a r.l., nella qualità di capogruppo del r.t.i. con Amaras s.r.l. (r.t.i. denominato La Nuova Valletta Nord). Il r.t.i. costituito da Colombo e Amaras è titolare della gestione ventennale della parte sud del compendio di Valletta Cambiaso, essendosi aggiudicata, in data 26 settembre 2018, la distinta procedura ad evidenza pubblica indetta dallo stesso Comune di Genova. Nel febbraio 2021, il Comune di Genova aveva aggiudicato anche la concessione della parte nord dell'impianto sportivo in favore del r.t.i. La Nuova Valletta Nord. La seconda classificata A.S.D. Valletta Cambiaso aveva impugnato l'aggiudicazione al Tar della Liguria che con una sentenza aveva dato torto ad entrambi i gruppi in lite. Ora il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Cristoforo Colombo Beach Club-Amaras.