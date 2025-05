Imperia: ripristinata strada Montalto Carpasio, sicurezza e rilancio per agricoltura e turismo

Un importante intervento di ripristino stradale segna una nuova fase per le aree interne dell’Imperiese. Sono infatti iniziati i lavori per la messa in sicurezza della viabilità verso la Borgata Rurale del Poggio, situata tra i Comuni di Montalto Carpasio e Badalucco. Un'opera strategica, sostenuta con un finanziamento di 374 mila euro proveniente dai fondi del Programma di Sviluppo Rurale (Psr), che punta a ridare piena accessibilità a una zona colpita da una frana che aveva interrotto il transito veicolare lungo l’anello stradale che circonda il borgo.





“L’inizio dei lavori rappresenta un passo fondamentale per garantire sicurezza e accessibilità nelle aree interne della Liguria,” ha dichiarato Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e all’Entroterra. “Si tratta di un’infrastruttura fondamentale non solo per i residenti e gli operatori agricoli, ma anche per lo sviluppo di iniziative legate all’ospitalità diffusa e alla promozione turistica del territorio.”





Gli interventi, che coinvolgono entrambi i Comuni interessati, prevedono a Montalto Carpasio la messa in sicurezza del versante tramite barriere paramassi, reti armate e lavori di disgaggio. A Badalucco, invece, si procederà con la riprofilatura del fondo stradale, la posa di nuovi gradini per facilitare il passaggio dei piccoli mezzi agricoli e il rifacimento della pavimentazione nei tratti più danneggiati.





Un ringraziamento particolare è arrivato dal sindaco di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi, che ha sottolineato come il recupero della viabilità sia cruciale per la vita quotidiana e l’economia locale: “Nella zona è presente un agriturismo importante e non avere la viabilità avrebbe significato un grosso danno non solo per i cittadini, ma anche per le attività economiche.”

