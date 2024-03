Imperia: Passeggero senza biglietto aggredisce dipendente Riviera Trasporti e poi fugge

Un dipendente della Riviera Trasporti è stato aggredito con un pugno da un passeggero senza biglietto in largo Nannolo a Imperia. Lo ha denunciato il segretario Fit-Cisl di Imperia, Antonio Privitera. Stando a quanto ricostruito, il dipendente dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico in provincia di Imperia, è intervenuto in supporto al collega controllore. Accortosi che l'autobus non partiva, è salito per vedere cosa stesse accadendo ed è stato colpito da un passeggero che è poi fuggito.

A quel punto sono stati allertati il personale sanitario e i carabinieri. L'aggredito è stato portato in ospedale. "E' l'ultimo di una serie di incidenti preoccupanti che mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico - afferma Privitera -. La Fit Cisl Imperia esprime solidarietà al controllore e al suo collega, entrambi esposti quotidianamente a situazioni di potenziale pericolo nell'esercizio delle loro funzioni. È indispensabile che si adottino misure di sicurezza più efficaci per proteggere chi opera in questo settore".