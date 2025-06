Imperia: ok del ministero, il nuovo porto turistico può ripartire

Una svolta attesa da oltre un decennio: il Ministero dell’Ambiente ha firmato il decreto che sancisce la conclusione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il nuovo porto turistico di Imperia. Un passaggio tecnico, ma cruciale, che sblocca l’iter per il rilascio della concessione definitiva di 65 anni e apre finalmente la strada alla ripartenza dei lavori di completamento dell’infrastruttura.

Il porto, la cui realizzazione era stata avviata nei primi anni Duemila, è rimasto a lungo incompiuto a causa di una lunga scia di vicende giudiziarie e del fallimento della società concessionaria. Dal 2014, la gestione ordinaria della struttura è passata in mano al Comune attraverso la società in house Go Imperia, che ha garantito il mantenimento della funzionalità del porto pur in un regime transitorio.

Dal 2018, l’Amministrazione comunale ha avviato un ampio lavoro di ricostruzione normativa e progettuale: centinaia di contenziosi sono stati affrontati, sono stati rinnovati i titoli urbanistici e demaniali, redatto un nuovo piano economico-finanziario e approvato un progetto di completamento aggiornato. A questo si è aggiunto il positivo incameramento delle opere da parte del Demanio, passaggio fondamentale per la regolarizzazione del bene.

Nel luglio 2024 era stata convocata la Conferenza dei Servizi per approvare il nuovo progetto e rilasciare la concessione pluridecennale. Tuttavia, l’iter si era nuovamente arenato a causa della mancata conclusione della VIA, sospesa dal 2013. In questi mesi, Comune e Go Imperia hanno lavorato per integrare la documentazione richiesta e soddisfare tutte le prescrizioni ministeriali. Oggi, finalmente, è arrivata la firma del decreto ministeriale che chiude positivamente la procedura.

Grande la soddisfazione del sindaco Claudio Scajola, che ha commentato: “Oggi è un giorno importante per Imperia e, mi sia consentito, anche emozionante. Abbiamo ridato una prospettiva concreta di rilancio al porto, affrontando e superando ostacoli ereditati da oltre un decennio di incertezza. Il porto sarà il cuore dello sviluppo della nostra città. Presto potremo farlo uscire dalle secche in cui era stato gettato. Dopo sette anni di lavoro duro e silenzioso, possiamo finalmente dire che la ripartenza è vicina. Presto daremo la concessione e ripartiranno i lavori del porto, che si candida ad essere una delle infrastrutture turistiche e portuali più importanti del Mediterraneo. Sarà il cuore dello sviluppo della nostra Imperia".

