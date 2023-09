Imperia: "Non una di meno" contesta il vescovo Suetta con un flash mob durante "Vele d'epoca"

Il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta è stato contestato nel corso di un flash mob contro la violenza di genere organizzato dal movimento 'Non una di meno' a margine del raduno delle Vele d'Epoca di Imperia.

"Dobbiamo arginare il ritorno di certi religiosi, come il vescovo Antonio Suetta, che dal suo piedistallo appoggia un governo fascista e razzista, - si legge in una nota di protesta - fa proclami su aborto ed eutanasia, pretende di criticare i funerali che non gli piacciono e dimentica l'umanità che invece molte di noi mettono nel combattere l'ennesimo prodotto di questo tipo di società che non vogliamo, la frontiera".

Non è stato solo un attacco al prelato, ma anche una sentita manifestazione dopo i fatti di Caivano e il tragico conto di femminicidi che insanguinano l'Italia, 80 dall'inizio del 2023.

Nel silenzio della diocesi e del diretto interessato, a difendere il prelato è il segretario provinciale della Lega Antonio Federico: "Attaccare l'impegno di monsignor Suetta vuol dire oltraggiare la legalità e l'impegno di un vescovo che sta in trincea in prima persona".

"Invece di raccomandare senza criterio una carità scaricata sulle spalle degli altri, invitiamo i pochissimi protagonisti dell'assurdo flash mob a margine delle Vele d'epoca a Imperia, giovani radical chic, figli della upper class locale, a mettersi in gioco in prima persona. - aggiunge - Vorremmo vederli accanto al nostro vescovo mentre si rimboccano le maniche per contrastare, anziché favorire, la barbarie di un'accoglienza non regolamentata che incoraggia violenza, delinquenza e sfruttamento. Noi saremo sempre dalla parte di chi, come monsignor Suetta, esprime il proprio pensiero in modo onesto e capace cercando una prospettiva migliore per la nostra società".