Imperia: muore in mare sacerdote 84enne in vacanza in Sardegna

Una tranquilla giornata di vacanza si è trasformata in tragedia questa mattina ad Arborea, lungo la costa occidentale della Sardegna. Un sacerdote in pensione, 84 anni, originario di Imperia, è morto in spiaggia dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua.

L’uomo era in vacanza sull’isola con un gruppo di amici. Complice la giornata particolarmente calda, aveva deciso di fare un bagno per trovare sollievo dalla temperatura elevata. Ma poco dopo essere entrato in mare, ha iniziato a sentirsi male.

I presenti, tra cui i suoi compagni di viaggio e altri bagnanti, sono immediatamente intervenuti per soccorrerlo, riportandolo a riva. Sul posto sono giunti in pochi minuti i carabinieri, la Guardia costiera e il personale del 118, supportato anche da un elisoccorso. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per l’anziano sacerdote non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riferito, la causa del decesso sarebbe un malore improvviso, probabilmente legato allo sforzo fisico unito alle alte temperature.

