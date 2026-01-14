Imperia: maxi sequestro di canapa e marijuana

Una maxi piantagione di marijuana e oltre mezza tonnellata di infiorescenze di canapa già essiccate con un contenuto di Thc superiore alla soglia prevista dalla legge sulla coltivazione della cannabis a uso industriale sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Imperia all'interno di una serra agricola destinata a finalità diverse da quelle indicate.

Sono 928 le piante di marijuana sequestrate dalle fiamme gialle, che hanno denunciato due persone per il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti destinate prevalentemente alla filiera industriale che avrebbero fruttato sul mercato circa 250 mila euro.

Durante un controllo i finanzieri hanno individuato il deposito in uso a una ditta individuale agricola, le due persone erano impegnate nella pulitura e nella selezione di infiorescenze di canapa contenute in oltre settanta fusti. Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire ulteriori recipienti contenenti canapa già confezionata e pronta per la spedizione.

