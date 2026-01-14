Imperia: maxi sequestro di canapa e marijuana
di Redazione
Una maxi piantagione di marijuana e oltre mezza tonnellata di infiorescenze di canapa già essiccate con un contenuto di Thc superiore alla soglia prevista dalla legge sulla coltivazione della cannabis a uso industriale sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Imperia all'interno di una serra agricola destinata a finalità diverse da quelle indicate.
Sono 928 le piante di marijuana sequestrate dalle fiamme gialle, che hanno denunciato due persone per il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti destinate prevalentemente alla filiera industriale che avrebbero fruttato sul mercato circa 250 mila euro.
Durante un controllo i finanzieri hanno individuato il deposito in uso a una ditta individuale agricola, le due persone erano impegnate nella pulitura e nella selezione di infiorescenze di canapa contenute in oltre settanta fusti. Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire ulteriori recipienti contenenti canapa già confezionata e pronta per la spedizione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genova: 19enne trovata morta in casa, sospetta overdose di stupefacenti e alcol
14/01/2026
di Redazione
RCM: licenziato delegato sindacale. Pezzoli (Fillea Cgil): "Atto gravissimo".
14/01/2026
di Redazione
Genova: vandalizzano auto alle Mura dello Zerbino, due denunciati per danneggiamento
13/01/2026
di Redazione