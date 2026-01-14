Cronaca

Crans-Montana: Arenzano bandisce le candele pirotecniche, Rapallo valuta

di Redazione

38 sec

In diverse località della Liguria locali e associazioni di categoria stanno già sostituendo le candeline pirotecniche con soluzioni a led

Arenzano diventa il primo Comune della Liguria a vietare l’uso di candele pirotecniche e fiamme libere in bar, ristoranti e discoteche. L’ordinanza, firmata dal sindaco Francesco Silvestrini ed entrata subito in vigore, punta a rafforzare la sicurezza delle persone e la tutela dei beni pubblici e privati.


La decisione arriva dopo il grave incendio avvenuto a Capodanno in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, e si inserisce nel solco delle misure già adottate in altri comuni italiani.


Il provvedimento apre la strada anche ad altre amministrazioni liguri: Rapallo valuta un divieto analogo, mentre in diverse località della regione locali e associazioni di categoria stanno già sostituendo le candeline pirotecniche con soluzioni a led. In tutta Italia cresce così l’attenzione sul tema della sicurezza nei locali pubblici.

