Crans-Montana: Arenzano bandisce le candele pirotecniche, Rapallo valuta

Arenzano diventa il primo Comune della Liguria a vietare l’uso di candele pirotecniche e fiamme libere in bar, ristoranti e discoteche. L’ordinanza, firmata dal sindaco Francesco Silvestrini ed entrata subito in vigore, punta a rafforzare la sicurezza delle persone e la tutela dei beni pubblici e privati.





La decisione arriva dopo il grave incendio avvenuto a Capodanno in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, e si inserisce nel solco delle misure già adottate in altri comuni italiani.





Il provvedimento apre la strada anche ad altre amministrazioni liguri: Rapallo valuta un divieto analogo, mentre in diverse località della regione locali e associazioni di categoria stanno già sostituendo le candeline pirotecniche con soluzioni a led. In tutta Italia cresce così l’attenzione sul tema della sicurezza nei locali pubblici.

