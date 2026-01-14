Sanremo: due milioni per riqualificare il Forte di Santa Tecla

È iniziato l'intervento di riqualificazione esterna del Forte di Santa Tecla a Sanremo, un investimento da oltre 2 milioni finanziato dal Ministero della Cultura. Previsto l'allestimento di nuovi accessi e rinnovati spazi urbani per eliminare le barriere architettoniche.

"La volontà della direzione regionale dei Musei Nazionali della Liguria del Ministero della Cultura è proseguire il processo di valorizzazione del forte - spiega la direttrice dei musei liguri Alessandra Guerini - che grazie a questi interventi sarà ancora più inserito nel tessuto cittadino. Si procederà alla riqualificazione dell'ingresso e delle aree esterne affacciate sui Giardini Vittorio Veneto e su Pian di Nave, creando uno spazio raccolto e un punto d'incontro per i cittadini. Successivamente si procederà alla riqualificazione dell'area del cortile cosiddetto 'Dell'ora d'aria', sempre nel progetto di restituzione di questo spazio alla città e di integrazione con l'area pubblica del piazzale di Pian di Nave". Il progetto s'ispira al ritorno all'immagine originaria del Forte di Santa Tecla proprio nell'anno del 270° anniversario dalla sua costruzione, avvenuta nel 1756.

Attraverso la consultazione di fonti bibliografiche e planimetrie storiche è stata ricostruita la conformazione originaria del complesso e delle aree circostanti, dalla quale è emersa la presenza, in origine, di un fossato sui lati rivolti verso la città e verso la spiaggia, coperto nella seconda metà dell'Ottocento con terreno di risulta, rendendo necessaria la realizzazione di una scala di collegamento con l'ingresso. "L'intervento si propone di ripristinare l'originaria proporzione della fortezza - aggiunge il direttore del forte Alberto Parodi - recuperando il corretto rapporto di volumi e altezze che esisteva tra l'edificio e il terreno circostante, eliminando l'attuale percezione di abbassamento dei fronti nord e ovest, in parte interrati. Sarà pertanto idealmente ripristinato l'antico fossato, che restituirà al forte il suo aspetto originario, creando lungo il perimetro un percorso pedonale fruibile a tutti che permetta di accedere alla struttura sia dai Giardini Vittorio Veneto sia da Pian di Nave".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.