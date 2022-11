Imperia, lei in sala parto e il cane che abbaia a casa: donna multata

Il giudice monocratico Daniela Gamba, di Imperia, ha condannato a 6 mila euro di multa, con l'accusa di maltrattamento di animali, una donna di 24 anni, di Ceriana, nell'entroterra di Sanremo, colpevole di aver lasciato il cane solo nel terrazzo di casa, malgrado fosse stata trattenuta all'ospedale di Nizza, per l'inaspettato parto. L'episodio è accaduto il 12 luglio del 2018 quando la giovane è andata all'ospedale di Nizza per una visita propedeutica al parto, in programma la settimana seguente. Prima, però, si è assicurata di preparare acqua e cibo a sufficienza per il cane, sistemato su un terrazzino della casa per un'assenza ipotizzata di poche ore.

A Nizza però le si sono "rotte le acque" ed è stata trattenuta per il parto fino al giorno seguente assieme ai genitori. Secondo l'accusa della Pm Tiziana Berlinguer, che ha chiesto la condanna a 5mila euro di multa, la neo mamma avrebbe dovuto avvisare qualcuno che andasse a prendere il cane. L'animale è rimasto da solo per una quindicina di ore, in quanto i vicini, infastiditi dai continui latrati, hanno avvisato le forze dell'ordine. Ad intervenire una pattuglia della polizia che ha affidato il cane all'autorità amministrativa di Ceriana. Il difensore della donna, l'avvocato Luca Brazzit, ha già annunciato che ricorrerà in Appello, dopo aver letto le motivazioni della sentenza.