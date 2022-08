Imperia, guardia di finanza scopre B&B abusivo

di Redazione

Un bed and breakfast che operava in regime di totale evasione di imposta è stato scoperto dalla Guardia di Finanza a Imperia nel corso di una serie di interventi di contrasto dell'abusivismo. Un dipendente dell'attività, inoltre, percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza mentre al titolare venivano erogate, anche in questo caso indebitamente, misure di sostegno da parte dell'Inps.

Secondo quanto scoperto, i titolari omettevano di eseguire le dovute comunicazioni di pubblica sicurezza in merito alle persone alloggiate. Nei mesi di giugno e di luglio, le Fiamme Gialle hanno anche eseguito oltre 400 controlli nell'ambito della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici (scontrini e ricevute fiscali), dei quali circa 140 con esito irregolare.