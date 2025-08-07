Imperia, firmato l’accordo per trasformare l’ex stazione di Porto Maurizio in un polo multifunzionale

È stato firmato questa mattina il protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Comune delle aree e degli stabili dell’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio. All’incontro hanno partecipato il sindaco Claudio Scajola, il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, l’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani Matteo Colamussi e il direttore generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali Felice Morisco.

Compendio immobiliare – L’area oggetto dell’accordo comprende l’intero compendio dell’ex stazione: il fabbricato viaggiatori, l’ex magazzino merci, il piazzale carrabile posteriore, la banchina, l’ex deposito giornali, una piccola corte, una strada interna, l’ex casello ferroviario di via Mazzini e due gallerie ferroviarie. Si tratta di un patrimonio di oltre 2.200 metri quadrati che il Comune intende destinare a funzioni culturali, turistiche, informative e di servizio.

Contesto urbano – L’ex stazione si trova in una posizione strategica all’interno del nuovo polo di attrazione urbana di Imperia, di fronte alla pista ciclabile e accanto ai rinnovati Giardini Winter. Nelle immediate vicinanze si trovano anche il Museo Navale, il Planetario e la Marina. Il progetto si inserisce nella più ampia strategia di rigenerazione urbana avviata con la ciclabile cittadina e culminerà con la realizzazione dell’hub per il trasporto pubblico a guida autonoma, finanziato con il PNRR e attualmente in costruzione.

Obiettivi dell’acquisizione – “La sottoscrizione rappresenta un momento di particolare significato per la nostra Amministrazione e per l’intera comunità imperiese”, ha dichiarato il sindaco Claudio Scajola. “L’acquisizione permetterà di dare continuità e completezza al nostro disegno di valorizzazione del territorio, restituendo alla cittadinanza spazi di grande valore storico e urbanistico. Si tratta di un investimento strategico per il futuro della città”.

Raddoppio ferroviario – Durante l’incontro, il viceministro Edoardo Rixi ha annunciato che la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo del raddoppio ferroviario della tratta Finale Ligure–Andora è fissata per il 10 settembre. “È l’ultimo tassello per completare la Genova–Ventimiglia. Dopo aver superato i passaggi tecnici più delicati, ora serve fare squadra per arrivare al cantiere”, ha detto. L’opera è già inserita nel Contratto di Programma RFI 2022–2026 e avrà una durata prevista di circa otto anni.

Sviluppi futuri – Matteo Colamussi, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, ha evidenziato la rapidità dell’accordo: “Abbiamo concluso un iter che durava da oltre vent’anni in meno di un mese e mezzo. Abbiamo anche presentato un progetto esecutivo per un primo parcheggio da 118 posti che sarà realizzato a partire da gennaio 2026. Inoltre, è previsto un secondo intervento per il restyling di un parcheggio esistente interrato, previsto per il 2027”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.