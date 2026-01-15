Imperia, falsi volantini del Ministero dell’Interno: la Questura avverte su truffe e possibili furti in casa

Falsi volantini recanti il logo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno sono stati affissi agli ingressi di case e condomini dell’Imperiese, invitando i non residenti a lasciare le abitazioni “ai sensi dell’art. 650 c.p.”. La Questura di Imperia ha subito chiarito che si tratta di un messaggio falso e ingannevole, con l’obiettivo di allontanare le persone dalle loro case e facilitare possibili furti.





In una nota, la Questura invita la cittadinanza a non seguire le indicazioni dei volantini, a diffidare di richieste di controlli non ufficialmente comunicate e a segnalare immediatamente eventuali situazioni sospette o la presenza dei volantini al numero unico di emergenza 112.





Sono in corso accertamenti da parte della polizia per identificare i responsabili dell’affissione.

