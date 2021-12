Imperia e turismo, la ricetta invernale per Scajola: "Olio, olive e mare"

di Marco Garibaldi

"Abbiamo un problema infrastrutturale molto grosso che va portato avanti"

Claudio Scajola, sindaco di Imperia, è intervenuto al convegno di Telenord "La Liguria, meta ideale per un turismo invernale di eccellenza”.

"Quando si parla di turismo bisogna partire da un concetto fondamentale: bisogna farli venire i turisti. Abbiamo un problema infrastrutturale molto grosso che va portato avanti. Parlo della necessità di fare un piano ligure, ci sta lavorando il presidente della regione, abbiamo fatto diversi convegni. Dobbiamo far cogliere sempre di più che la Liguria non può essere valutata negli investimenti infrastrutturali in base alla popolazione ma in base ad essere la porta del nord Italia e del nord Europa. Non mi stanvo mai di mettere come primo argomento questa necessità strutturale.

Sono le iniziative invernali quelle su cui deve puntare tutto il nostro territorio. Abbiamo un buon clima, a differenza di altre regioni, e quindi abbiamo la possibilità di sfruttare la nostra vetrina invernale. Imperia fuori stagione fa le vele d'epoca, una manifestazione di livello internazionale. Olio Oliva l'abbiamo appena ultimata in collaborazione con la regione a novembre e poi abbiamo la Winter Regatta che si farà nelle prossime settimane. Cerchiamo di sfruttare olio, olive e mare che sono le nostre caratteristiche importanti".