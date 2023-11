Imperia, carabiniere e avvocato falsi truffano e derubano un'anziana: denunciati

I carabinieri di Sanremo hanno identificato e denunciato gli autori di una truffa ai danni di una donna di quasi ottant’anni residente nel comune di Ceriana, in provincia di Imperia.

Il 31 ottobre scorso, infatti, l'anziana donna aveva ricevuto una brutta telefonata che gli preannunciava che suo figlio si era reso responsabile di un grave incidente stradale. Dall’altra parte, un sedicente carabiniere le riferiva che era necessario anticipare alcune migliaia di euro ad un avvocato incaricato per la sua difesa e che una giovane assistente del legale sarebbe passata da casa sua per cercare di risolvere la situazione. Poco dopo, la ragazza si era presentata a casa dell’anziana, riuscendo a sottrarle, illegalmente, qualche centinaio di euro in contanti e quasi tutto l’oro di famiglia che la vittima custodiva in casa, per un danno complessivo di diverse migliaia di euro.

I Carabinieri di Imperia ricordano sempre che i loro operatori si presentano in uniforme e raccomandano di non aver timore di chiamare il 112 per chiedere conferma in caso di dubbio.