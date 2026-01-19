Imperia, allarme bocconi avvelenati: intervento immediato del Nucleo Faunistico della Regione Liguria

Paura per la presenza di bocconi avvelenati e cartelli minacciosi nell’area di Borgo Prino, a pochi metri dal parco per cani “Il Giardino dei Cani”. L’allarme ha portato all’immediato intervento del Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione Liguria, con il supporto di un’unità cinofila antiveleno.

Gli agenti, coadiuvati dal cane Sax, un bracco tedesco di 6 anni, stanno perlustrando la zona per individuare eventuali sostanze pericolose e garantire la sicurezza sia degli animali sia dei cittadini. Durante le operazioni è stata ritrovata una tortora morta, affidata alla ASL per gli accertamenti veterinari e tossicologici.

“Voglio ringraziare il Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico-Ambientale, gli agenti Enzo Marvaldi, Stefania Damonte e l’agente della polizia locale Giancarlo Piale, insieme a Sax, per la tempestività e la professionalità dimostrata in un’operazione delicata – ha dichiarato l’assessore regionale Alessandro Piana. – Questo intervento tutela la fauna selvatica, gli animali d’affezione e la sicurezza dei cittadini.”

Le attività di controllo proseguono anche nelle aree di Lungomare Amerigo Vespucci e della Spianata, mentre la Regione ribadisce il suo impegno nel contrasto a ogni forma di maltrattamento animale.

“Invitiamo i cittadini a segnalare immediatamente eventuali situazioni sospette alle autorità competenti”, ha concluso Piana.

