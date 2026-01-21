Imperia, al via il progetto di Attività Fisica Adattata per persone con Parkinson

Prenderà il via giovedì 22 gennaio alle 10.30, presso il Palazzetto dello Sport di Imperia, un progetto sperimentale di Attività Fisica Adattata (AFA) dedicato alle persone affette dalla sindrome di Parkinson. Si tratta di un’iniziativa innovativa per la provincia, pensata per migliorare la qualità della vita dei partecipanti attraverso programmi di ginnastica riabilitativa funzionale.





Il progetto è frutto della collaborazione tra l’Ambito Territoriale Sociale del Comune di Imperia, ASL 1 (Neurologia e Fisiatria), UISP Imperia e l’associazione “Progetto Benessere PARKINSONauti – Imperia APS”.





Le attività si svolgeranno ogni giovedì alle 10.30, con un primo gruppo di circa 15 partecipanti e la possibilità di estendere successivamente il numero dei partecipanti. La partecipazione è gratuita, previa valutazione clinica e funzionale da parte degli specialisti di ASL 1, per garantire la sicurezza e l’adeguatezza del percorso a ciascun partecipante.





"Si tratta di un’iniziativa pionieristica sul territorio provinciale, finalizzata a promuovere salute, benessere e inclusione sociale per una fascia fragile della popolazione. Per la prima volta viene avviato un percorso strutturato di Attività Fisica Adattata specificamente rivolto alle persone con Parkinson", dichiara l’assessore alla Comunità solidale, Laura Gandolfo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.