Imperia, 300 milioni di euro per realizzare il primo lotto dell'Aurelia Bis

Ammonta a 300 milioni di euro l'investimento necessario per realizzare il primo lotto del tracciato dell'Aurelia bis a Imperia. E' emerso in una riunione tecnica che si è svolta in Comune, alla presenza del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, del commissario governativo per l'Aurelia Bis, Matteo Castiglioni; degli assessori regionali alle Infrastrutture e all'Urbanistica Giacomo Giampedrone e Marco Scajola e dei tecnici Anas.

Questi i numeri principali del tracciato che ricalca quello individuato dal progetto preliminare di Anas: 11,2 km di lunghezza complessiva, 8 gallerie naturali, 5 ponti e l'allargamento di un sesto ponte, 4 viadotti, 8 intersezioni in rotatoria e uno svincolo. "Il traffico della città è diventato veramente complicato - ha dichiarato Scajola, che è anche presidente della provincia di Imperia -. E' difficile entrare a Imperia, sia da levante che, ancora peggio, da ponente. Il governo Draghi ha nominato un commissario per quest'opera, inserendola fra le 47 strategiche mature per essere avviate. L'obiettivo è quello di iniziare il primo lotto nel 2024".

Castiglioni ha quindi sottolineato: "Abbiamo presentato il progetto definitivo, che si basa sull'iter autorizzativo già percorso negli anni passati. Abbiamo recepito delle indicazioni dal Comune: le faremo nostre e presenteremo poi su carta queste indicazioni per il futuro iter autorizzativo e per i futuri passi dell'appalto che evidentemente sarà per stralci in funzione dei finanziamenti che andremo a reperire".

Per Giampedrone: "Puntiamo ad aprire il cantiere del primo lotto, per la metà del 2024". Per Marco Scajola: "Finalmente si è visto in concreto quello che potrà essere il futuro dell'Aurelia bis imperiese, ma non solo. L'Aurelia bis dovrà avere i collegamenti anche con il resto del territorio, al di fuori del Comune di Imperia"