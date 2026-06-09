Imperia: il 20 giugno si inaugura l’IM-Compiuta, che completa la Ciclovia Tirrenica Andora-Ospedaletti

Il Comune di Imperia ha annunciato l'inaugurazione dell'IM-Compiuta, il nuovo tratto che completerà il collegamento della Ciclovia Tirrenica Riviera dei Fiori tra Ospedaletti e Andora, sul tracciato dell'ex ferrovia a binario unico.

L'appuntamento è fissato per sabato 20 giugno alle ore 10. Con l'apertura del nuovo percorso, ciclisti e visitatori potranno usufruire di quasi 45 chilometri continui di pista, attraversando uno dei tratti più suggestivi della Riviera ligure.

L'intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo della mobilità sostenibile e nella valorizzazione del territorio, offrendo un itinerario che unisce mare, natura, sport e turismo.

Per celebrare l'inaugurazione, nel corso della mattinata saranno organizzate attività, momenti di intrattenimento e iniziative aperte a cittadini, famiglie e appassionati delle due ruote.

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