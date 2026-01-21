Impalcato corso Europa: municipio e cittadini chiedono garanzie

Preoccupazione e stupore. Questi i sentimenti che animano il levante genovese, a seguito della sospensione dell'ordinanza da parte del comune di Genova, relativa alla circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, su determinati impalcati, tra i quali quello di corso Europa, nel tratto tra il cavalcavia che porta al casello di Nervi (Carlo Negri) e quello di via Carrara, al fine di ridurre il carico del soprappasso rio Priaruggia.

"L'ordinanza è stata sospesa per rimodulare i contenuti, tenendo conto delle problematiche sollevate principalmente dai probabili disagi alle realtà commerciali esistenti - ricorda il consigliere delegato del municipio Levante Giuseppe Rappa - Nella nostra zona di competenza, ad esempio sussistono i cantieri per l'ampliamento del Gaslini, con transito quotidiano di mezzi di lavoro, due supermercati, uno dei quali in fase di ultimazione, e un grande albergo che ospita, tra l'altro, le squadre di calcio ospiti e la Sampdoria. Non capisco, però, il motivo per cui in un primo momento i tecnici abbiano sottoscritto la necessità di evitare il transito a mezzi superiori alle tre tonnellate e mezzo, e subito dopo si decida di ritrattare e rinviare il provvedimento. Ritengo che questa decisione possa essere assunta solo analizzando i rilievi tecnici svolti dalle società incaricate. Qualunque altra motivazione non sarebbe opportuna per favorire la sicurezza della circolazione. Abbiamo chiesto, di conseguenza, un coinvolgimento dei municipi interessati, al fine di dare risposte precise e opportune a tutti i cittadini preoccupati dagli allarmi lanciati".

