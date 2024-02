Immobiliare: nel savonese media da 4000 euro a metro, 1000 nell'interno

"Calano le transazioni, ma i prezzi medi di compravendita delle case rimangono piuttosto stabili confermando un mercato solido che potrebbe crescere in concomitanza ad un decremento dei tassi di interesse".

E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio provinciale della Fiaip illustrati dal presidente Fabio

Becchi. Una fotografia piuttosto chiara dell’andamento del mercato che mette in rilievo come la provincia di Savona, grazie a una posizione strategica rispetto a Piemonte e Lombardia, continua ad essere una meta ambita per chi vuole investire nel mattone.



Su tutta la costa della provincia si evidenzia ancora una stabilità di prezzo fatta eccezione per la riviera di Levante che mostra un mercato dinamico confermando l'andamento dei primi mesi del 2023. Per quanto riguarda la media dei prezzi a metro quadrato su tutta la costa è di euro 3500-4000 e di circa 1000 euro nell'entroterra. Rimane sempre alta la richiesta per box

a posti auto nelle città turistiche della costa.



Ma c’è un altro dato che offre uno spunto di riflessione: l'aumento della richiesta di immobili per la locazione turistica si registra una inflessione notevole nell’offerta di immobili che rispondono all’esigenza abitativa di tipo residenziale, a oggi è piuttosto difficile per l’utenza trovare immobili con contratti 4+4 o 3+2, una vera e propria emergenza abitativa che richiederà la creazione di tavoli di lavoro tra associazioni di categoria, Comuni e Provincia al fine di dare una

risposta concreta ad una richiesta che spesso non trova riscontro.



Becchi ricorda: "La provincia con il suo caratteristico mare e i suggestivi borghi medievali unitamente alla posizione strategica rispetto a Piemonte e Lombardia è storicamente considerata un'ambita meta turistica sia per soggiorni lunghi che brevi. Abbiamo assistito a una forte richiesta che ha determinato la realizzazione di complessi immobiliari che rappresentano tutt’oggi un’importante fonte di investimento, con possibilità per i proprietari di rendite sicure derivanti

dal settore delle locazioni brevi. Un aspetto che ha permesso di mantenere quotazioni immobiliari piuttosto elevate e costanti nell’arco degli anni a conferma che l’investimento immobiliare da sempre rappresenta una certezza per i risparmiatori italiani".