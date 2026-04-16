Immobiliare, Genova accelera: +5% di compravendite. Segalerba (FIAIP): "Numeri che dimostrano una città attrattiva"

La Liguria tra le regioni più care d’Italia per il mercato immobiliare, ma con forti differenze interne e dinamiche da interpretare con attenzione. È questa la lettura di Massimo Segalerba, vicepresidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) Liguria, commentando i dati diffusi da Immobiliare.it.

“È un dato che va preso con le dovute cautele – spiega Segalerba –. Le prime due regioni in classifica, Trentino e Lombardia, sono state trainate anche dall’effetto delle Olimpiadi invernali. Per quanto riguarda la Liguria, invece, bisogna distinguere chiaramente tra costa ed entroterra”.

Due mercati a velocità diverse

Il quadro regionale appare infatti molto frammentato. Da un lato le località costiere, dall’altro l’entroterra. “Sulla costa, dalle Cinque Terre fino ad Alassio, i valori possono superare tranquillamente i 10-15mila euro al metro quadro, con punte ancora più alte in località esclusive come Portofino. Ma nell’entroterra troviamo situazioni opposte, con immobili anche sotto i 500 euro al metro”.

Genova in ripresa: +5% nelle compravendite

Guardando al capoluogo, il mercato mostra segnali positivi. “Genova è una città viva, che si sta rafforzando – sottolinea Segalerba –. Nel 2025 abbiamo registrato un aumento di quasi il 5% nelle compravendite”. Un dato che, più dell’andamento dei prezzi, indica una rinnovata attrattività della città.

“È importante sottolineare che cresce il numero delle transazioni, segno che Genova torna a essere interessante anche per gli investitori. Inoltre, insieme a Trieste, è tra le città con la maggiore redditività da locazione: si può arrivare anche al 10%”.

Infrastrutture e collegamenti decisivi

A incidere sul mercato sono soprattutto infrastrutture e collegamenti. “Le zone intorno alle stazioni di Principe e Brignole – spiega – possono essere quelle con maggior margine di crescita. Servono collegamenti rapidi con le grandi città: questo è un fattore determinante per lo sviluppo immobiliare”.

Giovani e nuove abitudini abitative

Cambia anche il comportamento degli acquirenti più giovani. “Rispetto a 10-15 anni fa, i giovani non comprano più subito casa in centro. Oggi rientrano in città più tardi, quando hanno già una famiglia, e acquistano direttamente l’abitazione definitiva, spesso in quartieri diversi”.

Tra i fattori che influenzano le scelte pesa anche il tema della sicurezza, insieme alla qualità delle infrastrutture.

Affitti in crescita e spinta all’acquisto

Il mercato delle locazioni resta molto dinamico, ma con prezzi in aumento. “La domanda di affitti è alta, anche per la presenza di studenti e lavoratori. Tuttavia, l’offerta si è ridotta in alcune zone, soprattutto nel centro storico, perché molti proprietari si sono orientati verso gli affitti brevi turistici”.

Questo ha spinto parte della domanda verso i quartieri semicentrali, facendo salire i prezzi e incentivando alcuni a valutare l’acquisto, anche grazie al recente calo dei tassi dei mutui.

Investimenti: rendono anche le periferie

Interessante il tema della redditività degli investimenti. “Nelle zone centrali l’acquisto può essere destinato a diversi tipi di locazione, comprese quelle brevi. Ma nelle aree periferiche, dove i prezzi sono molto più bassi, si registrano rendimenti anche superiori”.

Segalerba cita esempi concreti: “Acquistare immobili a 50-60mila euro in quartieri come Certosa o Sampierdarena può garantire rendimenti anche oltre il 10%”.

Riqualificazione urbana e nuovi scenari

Infine, uno sguardo alle trasformazioni urbane, a partire dal waterfront genovese. “Si tratta di una riqualificazione importante, con un forte impatto visivo e urbanistico. Interventi come il parco urbano di piazzale Kennedy – conclude – dovrebbero essere replicati anche in altri quartieri, creando spazi di aggregazione che migliorano la qualità della vita e, di conseguenza, anche il valore immobiliare”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.