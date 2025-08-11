Imbarco traghetti, viabilità in tilt tra San Benigno e Lungomare Canepa. E dalle 16 scatta 'l'allerta traffico'

E' ancora caos viabilità a Genova a causa del gigantesco flusso di mezzi nella zona del porto. Da questa mattina sono migliaia i mezzi in transito tra la zona di San Benigno e Lungomare Canepa, con destinazione il terminal traghetti della città.

Una situazione che segue quella già vista nel pomeriggio di ieri, domenica 9 agosto, quando i forti rallentamenti tra la Guido Rossa e Lungomare Canepa avevano fatto scattare l'avviso per i viaggiatori di non prendere l'uscita autostradale di Genova Ovest per non sovraccaricare il trafficodel ponente genovese.

Lunedì nero - Oggi una situazione che si ripete e che è destinata a peggiorare: la polizia locale, già in campo con presidi rafforzati per gestire il traffico, ricorda infatti come "dalle 16 alle 20 è previsto traffico intenso tra via Balleydier, via Albertazzi, via di Francia e zone limitrofe" proprio a causa dell'afflusso massiccio di persone verso l'imbarco dei traghetti. Per questo motivo, è stato aperto al transito anche l'accesso di Ponte dei Mille per cercare di alleggerire il traffico.

Autostrade - In aggiunta alla situazione già critica, anche i lavori sull'autostrada A7 partiti proprio questa mattina: l'uscita di Busalla rimarrà infatti chiusa - per chi proviene da Milano - fino all'11 di settembre per permettere l'intervento strutturale dell'intero nodo di Busalla, che dall'autunno riguarderà l'ammodernamento delle gallerie Giovi e Campora.

Aspi consigli di uscire a Ronco Scrivia e percorrere la SP35 dei Giovi fino a Busalla.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.