Il sindaco di Lerici aderisce a FdI, il ministro Santanché: "Persona di qualità che aggiunge esperienza e competenza"

"Il sindaco Paoletti porta con sè competenza, esperienza e capacità di comunicare con la sua comunità, ed è sicuramente un uomo del fare. Sono voluta essere oggi qua perché il suo è un ingresso importante. Parliamo di una persona di qualità e in Fratelli d'Italia l'interesse è quello di aggiungere persone di competenza; sono finiti i tempi in cui per fare il ministro degli Esteri bastava vendere una birra: noi siamo per la competenza" - così il ministro del Turismo Daniela Santanché dalla Spezia per l'adesione del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti a Fratelli d'Italia.

Una mossa propedeutica per in vista delle elezioni europee? "Sicuramente avere il sindaco vuol dire crescere in numero, poi il percorso lo vedremo"