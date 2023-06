Il sindaco della città Diego Suarez del Madagascar in visita a Genova

Il sindaco della città del Madagascar Diego Suarez Jean Luc Djavojozara è stato ricevuto quest’oggi dagli assessori all’Ambiente Matteo Campora e allo Sport, agli Impianti sportivi e al Turismo Alessandra Bianchi.

Genova e Diego Suarez sono due città molto differenti, ma allo stesso tempo molto simili: città marinare la cui economia ruota attorno a interessi marittimi, portuali e turistici.





La collaborazione tra Genova e Diego Suarez non è una novità: nel corso degli ultimi anni sono già stati attuati numerosi accordi di cooperazione e collaborazione umanitaria, sia nel campo assistenziale che organizzativo e formativo tra università, Regioni e Ospedale Gaslini.

Nel dettaglio gli accordi di collaborazione istituzionale già avviati sono:

• Accordo di cooperazione Accademica tral’Università di Genova e l’Università di Antsiranana;

• Convenzione con SimAV. il Centro di Simulazione e formazione avanzata dell’Università di Genova;

• Accordo di collaborazione nell’ambito dell’assistenza e della formazione pediatrica tra l’Istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova.





Sul tavolo dell’incontro, sono state messe le tematiche di comune interesse per le città – la cultura, il turismo, l’ambiente e l’economia – in vista di un futuro gemellaggio.

Presenti anche due rappresentanti dell’ambasciata del Madagascar a Roma, Ed Ranaivo (console addetto commerciale), Helinoro Tianamahefa (addetta Affari Esteri), il console onorario d'Italia in Madagascar Claudio Siragusa, oltre a una serie di soggetti che hanno già allacciato relazioni con la città di Diego Suarez o che potrebbero interessati ad avviarle nel prossimo futuro tra cui: il professor Umberto Valente, promotore delll'iniziativa, emerito di Chirurgia dell' Università di Genova ed ora Vice Presidente della Onlus NEXT e Docente e Chirurgo Formatore presso le Polyclinique Universitaire di Diego Suarez; ERG progetto Umanitario energie alternative per le Polyclinique Universitaire; Acquario di Genova per possibili collaborazioni scientifiche e turistiche; Costa Crociere (che fa scalo a Diego Suarez una volta a settimana); MS (trasporto container Next a Diego Suarez); Università, per progetti di formazione per studenti e neo laureati (specializzazioni); Stazioni Marittime; Iren (progetto rete territoriale e primo soccorso già in via di realizzazione e possibile partecipazione al progetto energie alternative); Camera di Commercio; Diocesi di Genova per progetto disabilità ad Antsiranana

Infine, a seguito di un incontro tra l’arcivescovo di Genova, Monsignor fra Marco Tasca, e l’arcivescovo di Antsiranana, monsignor Benjamin Ramaroson, sono state gettate le basi per una stretta collaborazione tra le due Diocesi, collaborazione seguita dal responsabile della Pastorale Missionaria, don Francesco Di Comite.