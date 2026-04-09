Il Ser.D. resta in via Canevari. Il presidente Bassa Valbisagno Ivaldi a Telenord: "Auspichiamo un dialogo"

Sfuma, almeno per il momento, lo spostamento del Ser.D. da Via Canevari. La notizia è emersa dall'ultimo consiglio regionale, tra lo stupore del presidente del municipio Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi che, ai microfoni di Telenord, auspica un dialogo per trovare una soluzione condivisa. Una decisione imposta dall'alto, e che non tiene in considerazione i pareri dei cittadini della zona, ritenuta più degradata da quando la struttura è in essere. L'auspicio è che la partita non sia definitivamente chiusa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.