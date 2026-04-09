Forum ecosostenibilità Tn, Napoli, gestione rifiuti, Ruggiero (ASIA): "La città richiede un sistema integrato e soluzioni sempre più intelligenti"

In una città complessa e in continua trasformazione come Napoli, la gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana si confronta ogni giorno con nuove sfide, tra sviluppo economico e innovazione tecnologica.

Complesso urbano – Napoli è oggi un ecosistema dinamico, in cui convivono turismo, attività commerciali, industria, università e ricerca. Questa ricchezza, però, aumenta anche il livello di complessità nella gestione dei servizi pubblici.

“Il sistema di gestione integrato diventa la vera sfida”, spiega l’amministratore unico di ASIA Napoli, Ruggiero Domenico.

Servizi – L’attività dell’azienda spazia dall’igiene urbana al decoro della città, fino alla raccolta differenziata e al corretto recupero dei materiali. Un lavoro che, preso singolarmente, appare semplice, ma che nel contesto urbano diventa articolato per via delle numerose variabili in gioco.

Integrazione – La chiave del futuro è l’integrazione tra diversi settori. ASIA punta a mantenere un dialogo costante con ricerca, industria e innovazione, creando connessioni tra questi mondi per migliorare l’efficienza dei servizi.

Innovazione – L’introduzione di strumenti tecnologici avanzati, come l’intelligenza artificiale, rappresenta uno dei principali assi di sviluppo. L’obiettivo è rendere il sistema sempre più predittivo, capace di anticipare criticità e intervenire in modo tempestivo.

Efficienza – L’idea è quella di passare da una gestione reattiva a una gestione programmata e anticipata degli eventi. “Far sì che le attività avvengano in modo fluido nella città”, sottolinea Ruggiero, evidenziando l’importanza di un sistema capace di adattarsi alle esigenze urbane.

Equilibrio – Il ruolo di ASIA è quello di fungere da punto di equilibrio tra i diversi fattori in gioco. Tenere insieme le esigenze dei cittadini, le dinamiche economiche e le innovazioni tecnologiche è considerato essenziale per garantire un servizio più efficace e sostenibile.

Prospettive – Guardare al futuro significa costruire un modello di gestione integrata sempre più avanzato, in grado di migliorare la qualità della vita urbana e rispondere alle sfide di una città in continua evoluzione come Napoli.

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