Forum ecosostenibilità Tn, Genova supera il 53% di differenziata. Spera (Amiu): “Serve un cambio culturale per crescere ancora”

La raccolta differenziata a Genova ha superato il 53%, ma per fare un ulteriore passo avanti serve un cambiamento culturale diffuso e una maggiore partecipazione dei cittadini.

Risultati – Il capoluogo ligure ha oltrepassato la soglia del 50%, raggiungendo il 53% di raccolta differenziata. Un traguardo significativo che segna una crescita importante negli ultimi anni. “Il balzo è stato importante, ma non basta”, sottolinea il direttore generale di AMIU Genova, Roberto Spera.

Strategie – Per consolidare e migliorare i risultati, l’azienda punta su una forte campagna di comunicazione, sviluppata insieme al Comune e al CONAI. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i cittadini e diffondere il concetto di rifiuto come risorsa.

Coinvolgimento – La differenziata viene definita come un “gioco di squadra”. In programma incontri periodici con municipi e associazioni, per rafforzare il dialogo con il territorio e promuovere comportamenti virtuosi. “Contiamo di coinvolgere tutti i cittadini”, evidenzia Spera, sottolineando il ruolo centrale della partecipazione collettiva.

Cultura – Il limite principale resta di natura culturale. “Il miglior rifiuto è quello che non si produce”, ricorda Spera, indicando la necessità di ridurre i consumi e migliorare la gestione dei rifiuti esistenti. La corretta separazione resta uno strumento fondamentale anche per contenere i costi e migliorare il decoro urbano.

Fine ciclo – Un altro tema centrale è quello della gestione finale dei rifiuti. Il dibattito è aperto non solo in Liguria, ma anche in altre regioni. La necessità di impianti adeguati è sempre più evidente. “È inevitabile che qualcosa vada fatto”, osserva Spera, evidenziando l’importanza di una pianificazione strutturata.

Prospettive – Nei prossimi mesi si delineeranno le scelte strategiche per la gestione del ciclo dei rifiuti. AMIU Genova intende giocare un ruolo attivo in questo percorso, contribuendo allo sviluppo di soluzioni efficaci e sostenibili per la città.

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