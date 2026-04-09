Forum ecososteniblità Tn, Centro del riuso a Casarza Ligure, Miglietta: “Cittadini protagonisti del riciclo e dell’inclusione”

Il Centro del Riuso di Casarza Ligure si conferma una leva concreta per la riduzione dei rifiuti e per la partecipazione attiva dei cittadini, con risultati oltre le aspettative.

Centro – Inaugurato lo scorso 5 dicembre, il centro rappresenta il terzo punto operativo sul territorio, dopo quelli di Chiavari e Sestri Levante. “Abbiamo avuto un riscontro eccezionale, la gente ha voglia di riciclare”, spiega l’assessore all’igiene urbana e ambiente di Casarza Ligure, Maurizio Miglietta, sottolineando la risposta positiva della comunità.

Risultati – L’esperienza conferma la validità del progetto: oggetti che altrimenti sarebbero diventati rifiuti trovano nuova vita attraverso il riuso. “Abbiamo visto che la gente ha imparato a riciclare e a portare questi oggetti”, evidenzia Miglietta, rimarcando il cambio di abitudini dei cittadini.

Sviluppo – Il progetto sarà ulteriormente potenziato con attività di promozione e comunicazione, per ampliare la partecipazione e consolidare i risultati ottenuti. L’obiettivo è rendere il centro un punto di riferimento stabile per la comunità.

Collaborazioni – Un ruolo chiave è svolto dalla collaborazione con operatori del settore come Aprica, gestore del servizio di igiene urbana, e con la cooperativa Cooperativa Tassano. Una sinergia che permette di rendere il sistema più efficiente e organizzato.

Inclusione – Tra gli aspetti più rilevanti emerge anche l’inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate, coinvolte nelle attività del centro. “Si sono dimostrate molto attive”, sottolinea Miglietta, evidenziando il valore sociale del progetto oltre a quello ambientale.

Comunità – Il centro non è solo un punto di raccolta, ma un luogo di incontro tra cittadini, ambiente e inclusione sociale. Il successo dell’iniziativa dimostra come il riuso possa diventare una pratica condivisa e diffusa, capace di generare benefici concreti per il territorio.

Prospettive – L’esperienza di Casarza Ligure punta ora a crescere, consolidando il modello e rafforzando la rete dei centri del riuso sul territorio, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti e promuovere una maggiore sostenibilità.

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