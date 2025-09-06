Il ritorno di Benvenuti in Liguria: conto alla rovescia per la prima puntata in onda mercoledì sera
di Gilberto Volpara
Video momentaneamente non disponibile.
L'appuntamento è per mercoledì 10 settembre ore 20.30: ripartono gli itinerari di Benvenuti in Liguria con racconti legati a territorio, enogastronomia, paesaggi e storie dei 234 comuni della regione.
Insieme al Cucinosofo Sergio Rossi, le telecamere guidate da Massimo Fornasier andranno alla scoperta della vendemmia con particolare specificità legata al rossese di Dolceacqua, Soldano e San Biagio della Cima. Una scoperta dei produttori aderenti alla Confederazione Agricoltori Italiani di Imperia attraverso speranze e problematiche del settore con il vino sempre più strumento di promozione territoriale.
Dunque, tutto pronto per i nuovi capitoli: si parte sul canale 11 del digitale terrestre e su telenord.it.
