Il professor Henriquet: "Al ponente genovese serve un nuovo hospice"

"Il ponente genovese chiede a gran voce la nascita di un nuovo hospice, l'investimento non può più essere rinviato". Lo dice a Telenord, il riferimento dell'associazione Gigi Ghirotti, professor Franco Henriquet. L'analisi di chi ha dedicato la propria vita alle cure palliative è rivolta a una necessità impellente di fronte a un numero di posti letto tra Albaro e Bolzaneto (nella foto) giudicato non più sufficiente rispetto alle richieste della popolazione.

"Assieme all'assessore regionale alla sanità abbiamo visitato la sede di un ex asilo chiuso per la scarsità di iscrizioni. Quella può essere la soluzione giusta, ma dobbiamo accelerare. Noi siamo disponibili a fare la nostra parte economicamente, ma non si perda tempo" dichiara Henriquet.

All'Asl3 guidata dal direttore Luigi Bottaro, invece, un'esortazione relativa alla gestione della futura Casa della Salute che sta per nascere in prossimità del casello autostradale bolzanetese nella sede dell'ex istituto professionale Trucco: "Mettiamoci assieme per non avere l'ennesima inaugurazione che rischia d'essere seguita da un nulla di fatto per la scarsità di personale a disposizione della parta pubblica. Noi ci siamo, ma bisogna parlarsi".