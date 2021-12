Il premier Draghi sarà a Genova il 31 gennaio

Il premier Mario Draghi sarà a Genova per parlare dei fondi del Pnrr in arrivo in Liguria. Ad annunciarlo il consigliere regionale e presidente della commissione speciale regionale Next Generation Eu Davide Natale tra i relatori del del convegno “Restart Liguria-Le risorse del Pnrr” che si è svolto oggi a Palazzo Ducale.



“Indispensabile un percorso di condivisione con i territori, per questo abbiamo chiesto un fondo, a favore dei piccoli comuni, dedicato alla progettazione. Entro il 31 gennaio, quando Draghi arriverà a Genova, la Liguria si faccia trovare pronta con delle proposte concrete. Dovrà essere quella un'occasione per proporre opzioni concrete sulle quali avviare un primo confronto con il governo. È quindi indispensabile abbandonare una visione dirigistica e creare, invece, una rete fittissima, un percorso di condivisione con i territori".





Per ora top secret il luogo dove si svolgerà la visita della visita del premier Draghi che sarà a Genova il prossimo 31 gennaio per illustrare il piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito di un tour cominciato qualche settimana fa nelle principali città italiane.