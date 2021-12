Genova, Risso (Confindustria): "Bene i fondi del Pnrr ma serve riforma burocrazia o si rischia di non riuscire a spenderli"

di Marco Innocenti

Così il presidente di Confindustria Genova all'evento Restart Liguria: "Senza riforme, il pericolo è di non mettere a terra questi soldi"

Bene le risorse in arrivo dall'Europa, bene i progetti per utilizzarle ma se non si risolve il nodo della burocrazia, cvon una riforma vera e profonda, il rischio è che queste risorse poi non si riescano a spendere. E' il pensiero, o meglio, il monito che lancia Umberto Risso, presidente di Confindustria Genova all'evento Restart Liguria - Le risorse del PNRR, organizzato a Palazzo Ducale da Regione Liguria.

"Sulla digitalizzazione, sull'applicazione delle tecnologie, sulla mobilità - ha detto Risso - il punto è che siamo tutti colpiti dall'abbondanza di questi mezzi. il problema, che poi è propedeutico a quello, è che devono farsi delle riforme, in primis quella della burocrazia che serve a mettere a terra queste risorse. La vera sfida è quella perché si rischia di non utilizzare questi fondi. La storia italiana ce lo dimostra: non siamo mai riusciti a spendere i fondi in arrivo dall'Europa. Il vero rischio è questo. Oggi siamo qui per testimoniare che siamo tutti qui per testimoniare proprio questo".