Pnrr, Scajola: "Una grande opportunità per il territorio"

di Marco Garibaldi

"Regione Liguria ha partecipato al 'Piano Nazionale qualità dell'abitare' con tre progetti tutti finanziati: la riqualificazione della Pigna di Sanremo, la rigenerazione di Marinella di Sarzana e Begato a Genova"

"I fondi del Pnrr rappresentano un'importante opportunità per il nostro territorio, con investimenti efficaci ed efficienti e, per quanto concerne la rigenerazione urbana. La Liguria si è più volte attestata come modello a livello nazionale".

A dirlo l'assessore all'Urbanistica Marco Scajola, nel corso del Convegno Le risorse del Pnrr, che si è svolto a Palazzo Ducale di Genova.

"Regione Liguria ha partecipato al 'Piano Nazionale qualità dell'abitare' con tre progetti tutti finanziati: la riqualificazione della Pigna di Sanremo, la rigenerazione di Marinella di Sarzana e Begato a Genova, che otterranno 45 milioni dal Pnrr. Regione Liguria, tramite le ARTE è coinvolta anche in altri Progetti Qualità dell'abitare. Per quando concerne l'Edilizia Residenziale Pubblica abbiamo ottenuto oltre 35 milioni di euro per l'adeguamento sismico e la riqualificazione energetica degli oltre 18 mila alloggi popolari presenti in Liguria mentre per l'edilizia scolastica, interverremo con 26,5 milioni di euro destinati alla costruzione di nuovi edifici, 10,5 milioni per la messa in sicurezza di quelli esistenti, per tutelare ragazzi, insegnanti ed operatori scolastici, e 3,9 milioni per le infrastrutture dello sport nelle scuole".