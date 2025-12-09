Il Gruppo Skoda presenta un nuovo treno elettrico per l’Estonia

La compagnia aerea estone AS Eesti Liinirongid (Elron) e il Gruppo Škoda hanno presentato un nuovissimo treno elettrico per l’Estonia. Sedici di queste moderne unità opereranno nei pressi della capitale Tallinn. Il primo esemplare entrerà in servizio il 15 dicembre, ma è stato presentato al pubblico sabato 29 novembre. I nuovi treni contribuiranno a modernizzare i trasporti tra la capitale estone e le regioni limitrofe e saranno utilizzati sulle linee recentemente elettrificate in tutto il Paese. Il Gruppo Škoda fornirà all’Estonia un totale di undici treni elettrici a lunga percorrenza e cinque treni suburbani, tutti già prodotti. Il valore totale del contratto è di circa 147 milioni di euro.

“Si è aperto un nuovo capitolo nel trasporto ferroviario estone. I treni elettrici prodotti dal Gruppo Škoda dimostrano le nostre capacità tecnologiche e la nostra vasta esperienza nel trasporto ferroviario moderno, che possiamo applicare a progetti in tutto il mondo. Siamo lieti di poter dare un contributo significativo al miglioramento della qualità del trasporto pubblico nei Paesi Baltici, in particolare in Estonia. I nostri treni sono attualmente operativi in ​​tutti i Paesi Baltici e disponiamo anche di filobus e tram a Riga e Vilnius. Inoltre, stiamo producendo nuovi filobus anche per la capitale estone, Tallinn”, ha dichiarato Tomáš Ignačák, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Škoda. “Tutti i treni sono già stati prodotti e hanno superato una rigorosa certificazione direttamente sui binari in Estonia e ora saranno messi in servizio uno per uno”, ha aggiunto.

“Il numero di passeggeri dei treni in Estonia è raddoppiato negli ultimi dodici anni, raggiungendo gli otto milioni di passeggeri all’anno”, ha dichiarato Lauri Betlem, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AS Eesti Liinirongid (Elron), la società che gestisce i servizi ferroviari passeggeri in Estonia. “Per offrire un’esperienza di viaggio ancora migliore, in un contesto di continua crescita del numero di passeggeri, nel corso del prossimo anno introdurremo 16 nuovi treni elettrici suburbani e a lunga percorrenza prodotti dal Gruppo Škoda. Alla presentazione al pubblico e al test drive del 29 novembre, i passeggeri hanno espresso feedback molto positivi sui nuovi treni.”

I nuovi treni elettrici sono basati sul tipo RegioPanter, ma sono completamente adattati alle specifiche della rete ferroviaria estone, con uno scartamento largo di 1520 mm e un sistema di alimentazione a doppio sistema da 3 kV e 25 kV 50 Hz. I treni, lunghi circa 85 metri, sono dotati di aria condizionata, un moderno sistema informativo audiovisivo, connessione Wi-Fi, prese di corrente e porte USB, nonché di spazio per persone con mobilità ridotta, carrozzine e biciclette. Inoltre, i designer del Gruppo Škoda hanno progettato gli interni in modo che lo spazio passeggeri possa essere riorganizzato in modo flessibile in base alle esigenze stagionali, ad esempio aumentando la capacità di trasporto delle biciclette nei mesi estivi.

Anche l’ambasciatore ceco in Estonia, Zdeněk Beránek, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo treno a Tallinn. “Stiamo assistendo a un momento importante per il trasporto pubblico estone e per le relazioni economiche reciproche. I nuovi treni rappresentano un significativo passo avanti in termini di comfort, tecnologia e sostenibilità per i viaggi in Estonia. Sono orgoglioso che un’azienda ceca possa contribuire a questo progresso”, ha dichiarato in occasione del lancio del primo treno.

