Il Genoa fa festa al Ferraris: 3-0 al Cagliari grazie a Colombo, Frendrup e Ostigard

Al Ferraris va in scena Genoa-Cagliari, con le due squadre che si presentano in campo con assetti diversi. Il Genoa di Daniele De Rossi si schiera con il 3-5-2: Leali tra i pali, difesa composta da Marcandalli, Østigård e Vásquez, corsie affidate a Norton-Cuffy e Martín, mentre in mezzo al campo agiscono Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson. In avanti spazio alla coppia Vitinha-Colombo. Il Cagliari di Pisacane risponde con un 4-3-3, con Caprile in porta, linea difensiva formata da Palestra, Luperto, Rodríguez e Obert, centrocampo con Adopo, Prati e Mazzitelli, e tridente offensivo composto da Kiliçsoy, Esposito e Luvumbo.

Dopo il fischio d’inizio, è il Genoa a farsi vedere per primo con Colombo che dialoga con Martín, ma la difesa sarda allontana. All’8’ arriva il vantaggio rossoblù: Malinovskyi pesca perfettamente Colombo in verticale e l’attaccante incrocia il mancino battendo Caprile in uscita per l’1-0.

La gara resta viva. Colombo viene lanciato ancora in profondità e Rodríguez è costretto al fallo, rimediando il cartellino giallo. Il Cagliari prova a reagire con alcune iniziative pericolose, prima con Adopo che non trova il tempo giusto sul cross di Obert, poi con Esposito che di testa impegna la retroguardia genoana. Al 30’ Frendrup viene ammonito per fallo tattico, mentre poco dopo Malinovskyi lascia partire un gran sinistro dalla distanza, costringendo Caprile a deviare in angolo.

Il momento più delicato per il Genoa arriva attorno al 40’: Esposito calcia una punizione diretta all’incrocio, ma Leali si supera con un intervento straordinario. Prima dell’intervallo viene ammonito anche Obert per un fallo in transizione su Malinovskyi. Il primo tempo si chiude sull’1-0 per i padroni di casa, accompagnato dagli striscioni esposti in Gradinata Nord, uno in ricordo di Emanuele Galeppini e uno di protesta nei confronti della società.

Nella ripresa De Rossi cambia subito: fuori Norton-Cuffy, dentro Masini, mentre il Cagliari inserisce Idrissi per Rodríguez. Il Genoa parte forte e va vicino al raddoppio con una doppia occasione capitata a Colombo e Østigård. Il Cagliari prova a rimanere in partita, ma Leali è ancora decisivo su Luvumbo lanciato a rete.

Col passare dei minuti il Genoa prende il controllo. Al 75’ arriva il raddoppio: Frendrup lascia partire un sinistro dalla distanza, non il suo piede preferito, e batte Caprile facendo esplodere il Ferraris. Tre minuti più tardi arriva anche il tris: punizione di Martín e colpo di testa vincente di Østigård che chiude virtualmente la partita.

Nel finale il Cagliari tenta gli ultimi assalti, ma appare ormai stanco e privo di energie, mentre sugli spalti è già festa per il pubblico rossoblù. De Rossi gestisce il vantaggio con alcuni cambi e, dopo tre minuti di recupero, il match si conclude con una netta vittoria del Genoa, trascinato dalle parate di Leali e da una prestazione solida e concreta in entrambe le fasi di gioco.

