Il Galliera resta pubblico, Quaglia a Telenord: "Impulso anche per il "nuovo" ospedale"

"Il fatto che il Galliera sia stato riconosciuto definitivamente come ente pubblico e possa continuare a usufruire dei finanziamenti regionali rappresenta anche un impulso importante alla realizzazione del "nuovo" ospedale".

Lo ha detto a Telenord, nel corso di Liguria Live, il direttore generale Francesco Quaglia che ha affrontato moltissimi altri temi, dalle dichiarazioni del presidente della Regione Bucci ("Sono guarito dal tumore") all'imminente addio dell'illustre oncologo Andrea De Censi sino al problema della carenza di medici e soprattutto infermieri.

Ecco l'intervista integrale a Francesco Quaglia.

