Il consigliere Gandolfo: "Valutare con AMT e Genova Parcheggi agevolazioni e maggiori servizi per i donatori di sangue"

Donare il sangue è una necessità: per assicurare le cure agli emofiliaci, per i trapianti degli organi, per curare gli ustionati, per ricavare dal plasma i cosiddetti farmaci salvavita. Donare un po’ del proprio sangue dovrebbe essere considerato un atto di civiltà e un dovere morale per chi è in buona salute. Recarsi, almeno una volta all’anno, in una struttura del Paese dovrebbe essere sentito come un atto d’amore verso chi manca di qualcosa d’importante.

"Chi dona il sangue salva una vita" le parole del consigliere comula Nicholas Gandolfo che ha portato in aula rossa di Palazzo Tursi una mozione per aumentare gli incentivi per le donazioni presso le strutture Ospedaliere e i Centri Trasfusionali.

Il 27 settembre ci sarà una raccolta sangue organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con Fidas Genova dalle ore 8 alle ore 12