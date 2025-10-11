Igienisti dentali, la voce dei professionisti nella loro Giornata Nazionale

In occasione della Giornata Nazionale dell’Igienista Dentale, le telecamere di Telenord hanno dato spazio alla voce dei professionisti del settore. Sono intervenute Paola Gavoglio, vicepresidente dell'Ordine TSRM e PSTRP delle province di Genova, Imperia e Savona, insieme alle igieniste dentali Cristina Tosatti e Gabriella De Fortis, anch'esse rappresentanti dello stesso Ordine.

Durante l'intervista, le professioniste hanno sottolineato l’importanza della prevenzione e dell’educazione all’igiene orale, elementi fondamentali per il benessere generale della persona. Un’occasione preziosa per valorizzare il ruolo dell’igienista dentale all’interno del team sanitario e sensibilizzare la cittadinanza su corretti stili di vita e cura quotidiana della bocca.

