Salute

Ictus cerebrale: prevenzione, segnali, nuove cure e riabilitazione

di Maurizio Michieli

SettimoLink

Come riconoscere i segnali precoci dell'ictus cerebrale per intervenire tempestivamente e, attraverso le cure di ultima generazione, limitare i danni. Le forme di prevenzione, gli eventuali percorsi di riabilitazione, l nuove frontiere della ricerca.

Ne abbiamo parlato in studio con il dottor Fabio Bandini, direttore neurologia Asl 3.

Ecco il suo intervento a Liguria Live.


Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

bandini ASL3 ictus

Condividi: