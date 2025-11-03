Ictus cerebrale: prevenzione, segnali, nuove cure e riabilitazione
di Maurizio Michieli
Come riconoscere i segnali precoci dell'ictus cerebrale per intervenire tempestivamente e, attraverso le cure di ultima generazione, limitare i danni. Le forme di prevenzione, gli eventuali percorsi di riabilitazione, l nuove frontiere della ricerca.
Ne abbiamo parlato in studio con il dottor Fabio Bandini, direttore neurologia Asl 3.
Ecco il suo intervento a Liguria Live.
