I servizi intermodali per movimentare al meglio le merci in Europa, a Telenord parla Roberto Vidoni

La crescente necessità di trasporti efficienti e sostenibili spinge sempre più aziende a puntare sull’intermodalità. In un'intervista a Telenord, Roberto Vidoni, amministratore delegato di Autamarocchi, ha sottolineato l’importanza dei servizi intermodali per migliorare la movimentazione delle merci in Europa.

Secondo Vidoni, l’integrazione tra trasporto stradale, ferroviario e marittimo rappresenta una leva strategica per aumentare la competitività della logistica europea, ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale. Autamarocchi, tra i principali operatori del settore, sta investendo in soluzioni innovative per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla velocità, affidabilità e sostenibilità.

"L'intermodalità – ha spiegato Vidoni – non è solo una scelta logistica, ma una visione per il futuro della mobilità delle merci in Europa".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.