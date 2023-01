"I mille del ponte", in scena al teatro Modena il dramma e la rinascita di Genova

Prima nazionale domani sera e in scena sino al 5 febbraio, al Teatro Modena di Genova dello spettacolo "I Mille del Ponte".

Lo spettacolo dedicato a uomini e donne che hanno costruito il nuovo ponte di Genova dopo il crollo del Morandi. Scritto da Massimiliano Lussana da un'idea di Pietrangelo Buttafuoco, regia di Alessio Pizzech e basato sull'omonimo libro fotografico realizzato con Fondazione Ansaldo.

"Tutto nasce dal racconto dei lavoratori e dei testimoni: dai notai a chi ha stretto l'ultimo bullone del ponte. È stato emozionante raccogliere le testimonianze. Penso a casi particolari come quelli dei notai genovesi che hanno stabilito il record del mondo di atti fatti in due settimane per evitare gli espropri delle case in via Porro e via Fillak per riuscire a pagarle agli sfollati già col trauma di non avere più una casa. Sarà uno spettacolo "teatro-canzone" che alterna brani scritti a scelte di canzoni a volte inattese dai Trilli a De Andrè fino ad Occhi di gatto o Zorro. L'obiettivo è quello di far ridere e piangere perché leggerezza e riflessione possono andare di pari passo. Lo spettacolo avrà date in Toscana, Emilia-Romagna e nella città di Bergamo che è la mia città", spiega Massimiliano Lussana.

Alla presentazione erano presenti anche il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. "Un'opera importante per raccontare un certo passato di questa città i suoi drammi ma anche i suoi successi per cristallizzarlo in una storia che non deve andare perduta ma soprattutto per farne tesoro e lezione per tutto quello che dovremo fare nel futuro", commenta il governatore di Regione Liguria Giovanni Toti.

"E' stata una bella avventura, un riconoscimento ai mille e più che hanno lavorato e il cui nome è scritto su una lastra d'acciaio in una delle pile. Non è solo ringraziamento ma riconoscimento di un periodo in cui tutta la città si è unita. Uno spettacolo che andrà nei teatri e sarà esempio di come si può raccontare questa vicenda in maniera tale che sia di sprone per tutte le altre città che dovranno lavorare a fare grandi opere", ha aggiunto il sindaco di Genova, Marco Bucci.