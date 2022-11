Ponte Morandi, continua il processo. I legali: "Le difese degli imputati hanno scelto di non contestare i 177 testimoni indicati dai pm"

Sono passati oltre quattro mesi dalla prima udienza del maxi processo a carico dei 58 imputati per la tragedia del Ponte Morandi, dove il 14 agosto del 2018 sono decedute 43 persone, ma finalmente è arrivato il momento cruciale come sottolineato dai legali delle famiglie delle vittime: "Siamo a un momento molto importante del processo, che sta finalmente per entrare nel vivo. Le difese degli imputati hanno scelto di non contestare i 177 testimoni indicati dai pm, se non un tecnico (l'ingegnere svizzero Bernhard Elsener, ndr) che era già stato ricusato dal gip perché aveva anticipato a mezzo stampa il suo pregiudizio. Questo per una genuina e determinata volontà di ricercare la verità e non opporre alcun ostacolo al confronto tra accusa e difesa".

"A fronte di questa scelta - continuano gli avvocati difensori - i pm hanno invece eccepito su consulenti necessari a ricostruire gli aspetti economico organizzativi di Aspi, temi sui quali peraltro l'accusa ha a sua volta nominato consulenti che non sono stati eccepiti dalle difese. I pm hanno anche contestato testimoni delle difese che avrebbero riferito sul funzionamento dell'azienda, tra cui ad esempio il ruolo in concreto

dell'ingegner Castellucci e dei vertici, con ciò rinunciando ad approfondire aspetti fondamentali su cui si regge il teorema accusatorio".

Oggi è prevista l'udienza dove la linea difensiva scelta dagli avvocati prevederà l'opposizione al deposito di circa 60 mila documenti da parte della procura, forti anche del fatto di aver avuto poco tempo a disposizione per consultarli. Dopo le discussioni il collegio dovrà esprimersi su quali testimoni e documenti accogliere.