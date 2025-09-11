Hub Telematica: 10 milioni di documenti digitalizzati e governance più forte, Zoratti nuovo DG

Al culmine di un anno importante, nel quale è stato sfondato il tetto dei 10 milioni di documenti digitalizzati con circa 60000 interventi e 10000 navi portacontainer o ro-ro coinvolte, Hub Telematica, società controllata pariteticamente da Assagenti e Spediporto, compie un passo avanti nel processo di rafforzamento strategico e di potenziamento della governance.

È stato infatti nominato Direttore Generale della società Andrea Zoratti, 57 anni, ingegnere meccanico laureato a Genova, che in passato ha collaborato in particolare con aziende del settore dello shipping e della logistica integrata e proviene dal ruolo di Segretario Generale dell’Istituto Internazionale delle Comunicazioni di Genova.

Una scelta che si lega all’accelerazione dell’innovazione che è condizione di base anche per l’apertura a nuovi mercati.

“Con la nomina dell’ing. Zoratti – ha affermato il Presidente di Hub telematica, Giorgio Cavo – la società ribadisce la volontà di proseguire e rafforzare il percorso di digitalizzazione in ambito logistico, confermando la sua operatività nel maggiore porto italiano, in altri scali del Paese e nell’elaborazione della Piattaforma logistica nazionale”.

Dal canto suo Zoratti spiega come già ora Hub Telematica sia un team ricco di passione e competenza: “A queste – afferma il neo Direttore Generale – desidero aggiungere le mie, per lavorare insieme allo sviluppo e all’ampiamento degli storici servizi già offerti al mondo della logistica portuale”.

“Un’accelerazione nel processo di digitalizzazione che – come confermano Giampaolo Botta e Paolo Pessina, Amministratori Delegati di HUB Telematica – è oggi più che mai di importanza determinante e strategica per il porto di Genova, chiamato quotidianamente ad affrontare difficoltà operative derivanti dall’esecuzione delle nuove opere e quindi fortemente motivato a garantire, attraverso una digitalizzazione documentale, una fluidificazione dei movimenti di merce e container in e out”.

