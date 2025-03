Guerra, oggi in piazza Mattia Crucioli: "No al riarmo europeo, sono una banda di pazzi"

Per chi ha poco tempo

1️⃣ A Genova si tiene la manifestazione di Uniti per la Costituzione contro il cosiddetto riarmo europeo

2️⃣ L’evento rientra in una serie di mobilitazioni nazionali su Europa, difesa e sovranità

3️⃣ Crucioli critica le politiche dell’UE e chiede maggiore partecipazione democratica

La notizia nel dettaglio

Oggi alle 15 Genova è teatro di una manifestazione organizzata da Uniti per la Costituzione, il movimento politico guidato da Mattia Crucioli: l’evento, che si svolge in Largo Pertini, ha l’obiettivo di contestare le politiche di difesa comune dell’Unione Europea e di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi legati alla Costituzione e ai diritti civili. "Alcuni politici italiani e alcuni giornalisti invocano la piazza a sostegno dell'Europa che vuole riarmarsi e combattere - ha scritto il politico - noi lo stesso giorno invitiamo i genovesi a difendere la pace e gli interessi del popolo dall'aggressione di questa banda di pazzi".

Chi è Mattia Crucioli – Avvocato e politico genovese, Crucioli è noto per il suo impegno nella difesa della Costituzione e dei diritti fondamentali. Dopo un’esperienza nel Movimento 5 Stelle, di cui è stato Senatore, ha fondato Uniti per la Costituzione, un movimento civico che si propone come alternativa alle attuali forze politiche, ponendo al centro del dibattito temi come la trasparenza istituzionale, la sovranità nazionale e la partecipazione democratica.

Obiettivi della manifestazione – La protesta si concentra in particolare sulle scelte dell’UE in materia di difesa, considerate da Crucioli e dai suoi sostenitori come una deriva militarista che potrebbe minare i principi di pace e cooperazione tra i popoli. Il movimento chiede un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni politiche e un rafforzamento dei servizi pubblici, come sanità e istruzione.

Partecipanti – Oltre ai membri di Uniti per la Costituzione, alla manifestazione prendono parte diverse associazioni civiche e gruppi locali che condividono l’opposizione alle attuali politiche europee: tra gli altri ci sono gli esponenti di Genova Unita, il movimento civico di Gianluca Chiaramonte che sostiene Filippo Biolé alle amministrative di primavera. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vogliono esprimere il proprio dissenso rispetto alle scelte di Bruxelles in tema di sicurezza e riarmo.

Il contesto nazionale – La manifestazione di Genova, come detto, non è un caso isolato: in tutta Italia, oggi si svolgono diversi eventi legati al futuro dell’Unione Europea. A Roma, in Piazza del Popolo, si tiene “Una piazza per l’Europa”, un’iniziativa nata da un idea del giornalista Michele Serra per riaffermare i valori fondanti dell’UE, come pace, diritti e inclusione. L’evento ha visto l’adesione di numerosi sindaci e rappresentanti politici, tra cui il Partito Democratico, Azione e Italia Viva.

Divisioni politiche – Il dibattito sul ruolo dell’Europa nella sicurezza globale sta creando fratture nel panorama politico italiano. Mentre una parte dello schieramento politico sostiene la necessità di rafforzare la difesa comune, altre voci, come l’ex ministra Rosy Bindi, mettono in guardia contro una possibile corsa al riarmo che potrebbe allontanare l’Unione dai suoi principi fondativi di pace e diplomazia.

Non allineati – L’iniziativa di Genova rappresenta una voce critica nel dibattito sul futuro dell’Europa, sottolineando le preoccupazioni di una parte della cittadinanza sui temi della sicurezza e della difesa.

