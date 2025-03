Genova Unita contro il riarmo UE, il movimento si schiera per la pace e la cooperazione internazionale

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Genova Unita esprime una posizione contraria alla delibera UE sul riarmo

2️⃣ Il movimento sostiene un’Europa basata su dialogo e cooperazione, non sulle armi

3️⃣ Parteciperà alla manifestazione del 15 marzo per ribadire la sua visione pacifista

La notizia nel dettaglio

Genova Unita, movimento civico libero e autonomo, si oppone fermamente alla delibera sul riarmo della UE. Il coordinamento politico del gruppo ribadisce la necessità di un’Europa più votata alla cooperazione e alla diplomazia piuttosto che all’armamento, ritenendo che la sicurezza non possa essere garantita solo attraverso la difesa militare.

Posizione del movimento – Genova Unita sottolinea l’importanza di esprimere posizioni chiare su temi di rilevanza internazionale come le politiche di difesa. La delibera sul riarmo viene giudicata una scelta che rischia di allontanare l’Unione Europea dall’idea di uno spazio comune fondato sulla cultura e sulla pace.

Distanze politiche – Pur non condividendo molte delle posizioni di Mattia Crucioli e del suo movimento, Genova Unita riconosce al consigliere “coraggio e chiarezza” nell’affrontare questo tema, ritenendo che nel panorama politico locale sia una delle poche voci ad aver preso una posizione netta.

Mobilitazione – Il movimento parteciperà alla manifestazione prevista per il 15 marzo in largo Pertini, considerandola un’occasione utile per far sentire la propria voce e quella di chi condivide la stessa preoccupazione sulla direzione presa dall’Unione Europea in materia di difesa.

Valori e obiettivi – Genova Unita ribadisce il suo impegno nella promozione della diplomazia e dell’assistenza umanitaria, ritenendo che queste siano le strade da seguire per affrontare i conflitti e le tensioni globali. La militarizzazione dell’Europa, secondo il movimento, non è la risposta più efficace per garantire stabilità e sicurezza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.